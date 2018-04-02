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В Костромской области водитель «семерки» без прав стал виновником жуткого ДТП
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В Костромской области водитель «семерки» без прав стал виновником жуткого ДТП 

k1news.ru 24 минуты назад
Фото: k1news.ru
1 апреля по вине водителя, который сел за руль «семерки» не имея прав, произошло серьезное ДТП в Шарье, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Авария произошла на нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Куйбышева. 26-летний молодой человек сел за руль «семерки», хотя прав на управление не имел. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Chevrolet NIVA» и столкнулся с ним.
«Chevrolet» после удара перевернулся и упал на крышу, у «семерки» помяло капот. Водитель и 30-летний пассажир отечественной легковушки получили травмы.
Всего с 30 марта по 1 апреля произошло 63 аварии, водители превысили скорость 1 тысячу 275 раз, за руль сел в нетрезвом состоянии 31 водитель, пешеходы нарушили правила 191 раз.
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