В ночь на 1 апреля на дорогах Удмуртии один пешеход погиб и два пострадали

Малая Пурга. Удмуртия. На дорогах Удмуртии с 30 марта по 1 апреля два пешехода пострадали и один погиб. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Первая авария произошла 1 апреля около 02:00 на 123 км дороги подъезд к городу Пермь от дороги М-7 Волга. Водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом, мужчина 1963 года рождения насмерть сбил пешехода 1988 года рождения. Мужчина шёл по краю проезжей части. В результате аварии пешеход погиб.

Вторая авария произошла 31 марта около 03:10 на улице Трактовой в деревне Хохряки. Водитель автомобиля « Hyundai », мужчина 1964 года рождения наехал на пешехода, который также шел по дороге. Пострадавший получил травмы, его отвезли в больницу.

31 марта около 20:34 в Кезском районе 25-летний водитель мотоцикла «Иж» наехал на пешехода, который лежал на проезжей части дороги. Известно, что водитель был пьян и не имел при себе прав. В результате ДТП пешехода отвезли в больницу.