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В ночь на 1 апреля на дорогах Удмуртии один пешеход погиб и два пострадали
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В ночь на 1 апреля на дорогах Удмуртии один пешеход погиб и два пострадали 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Малая Пурга. Удмуртия. На дорогах Удмуртии с 30 марта по 1 апреля два пешехода пострадали и один погиб. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Первая авария произошла 1 апреля около 02:00 на 123 км дороги подъезд к городу Пермь от дороги М-7 Волга. Водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом, мужчина 1963 года рождения насмерть сбил пешехода 1988 года рождения. Мужчина шёл по краю проезжей части. В результате аварии пешеход погиб.
Вторая авария произошла 31 марта около 03:10 на улице Трактовой в деревне Хохряки. Водитель автомобиля «Hyundai», мужчина 1964 года рождения наехал на пешехода, который также шел по дороге. Пострадавший получил травмы, его отвезли в больницу.
31 марта около 20:34 в Кезском районе 25-летний водитель мотоцикла «Иж» наехал на пешехода, который лежал на проезжей части дороги. Известно, что водитель был пьян и не имел при себе прав. В результате ДТП пешехода отвезли в больницу.
В Госавтоинспекции напоминают, что вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости пешеход обязан носить световозвращающие элементы.
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