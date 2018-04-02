Ещё
На трассе в Иловлинском районе большегруз переехал пешехода
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе в Иловлинском районе большегруз переехал пешехода 

ria34.ru 4 часа назад
Фото: ria34.ru
В Иловлинском районе Волгоградской области под колеса большегруза попал 44-летний мужчина.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Главка МВД, авария произошла около трех часов ночи на автодороге Р-22 «Каспий».
— 49-летний водитель на машине «Скания» с полуприцепом, двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий», на регулируемом перекрестке совершил наезд на 44-летнего пешехода, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Установлено, что мужчина переходил дорогу в неустановленном месте без светоотражающих элементов на одежде.
Пострадавший получил серьезные травмы и скончался. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
ria34.ru: последние новости
Под Волгоградом МАЗ смял «пятерку»: погибла 16-летняя пассажирка легковушки В Волгограде скорая врезалась в «Ладу»: есть пострадавшие В Камышине перевернулась цистерна с мазутом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда199
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение