На трассе в Иловлинском районе большегруз переехал пешехода

В Иловлинском районе Волгоградской области под колеса большегруза попал 44-летний мужчина.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Главка МВД, авария произошла около трех часов ночи на автодороге Р-22 «Каспий».

— 49-летний водитель на машине «Скания» с полуприцепом, двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий», на регулируемом перекрестке совершил наезд на 44-летнего пешехода, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Установлено, что мужчина переходил дорогу в неустановленном месте без светоотражающих элементов на одежде.

Пострадавший получил серьезные травмы и скончался. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.