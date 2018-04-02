В Прикамье пьяный водитель на насмерть сбил пешехода

В Пермском крае 1 апреля водитель сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход скончался.

«Авария произошла около полудня в Березниках на улице Юбилейной. По ней со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Ломоносова ехал автомобиль LADA Granta Sport, которым управлял 30-летний мужчина. Напротив дома 77 на улице Юбилейной водитель не снизил скорость на подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он допустил наезд на 63-летнего мужчину. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили в УГИБДД по Пермскому краю.

Сотрудники полиции установили и задержали виновника происшествия. За рулём в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия проводится проверка.