Тюменская полиция проверяет драку в кафе с участием начальника штаба УМВД

В тюменской полиции начали проверку произошедшей драки в ресторане с участием высокопоставленного сотрудника УМВД . Потасовка произошла в ночь с пятницы на субботу, рассказал URA.RU знакомый с ситуацией источник.

«С пятницы на субботу в одном из тюменских кафе или ресторанов отдыхал начальник штаба УМВД по Тюменской области [полковник внутренней службы] Ислам Имамов", — рассказал источник. По его словам, полицейский повздорил с молодёжью за соседним столом, после чего начальник штаба вызвал своего брата, который обучает полицейских на стрельбище, и они избили молодых людей.

Обе стороны написали заявления в полицию. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили факт произошедшего конфликта.

«В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка в соответствии с действующим законодательством», — сказали в ведомстве.