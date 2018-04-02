В Березниках пьяный водитель насмерть сбил пенсионера

Смертельная авария случилась накануне днем в городе Березники на улице Юбилейная.

По данным полиции, автомобиль Lada Granta Sport, за рулем которого был 31-летний водитель, днем 1 апреля ехал по центру Березников. На пешеходном переходе молодой человек не заметил переходящего дорогу 64-летнего пенсионера и на большой скорости сбил его. От удара пешеход погиб на месте, а виновник ДТП скрылся.

— В кратчайшие время водитель автомобиля был установлен и задержан, — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. — Известно, что на момент автоаварии 31-летний мужчина был пьян.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. В отношении водителя было составлено три административных протокола: за езду в пьяном виде, оставление места ДТП и наезда на пешехода.