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В Березниках пьяный водитель насмерть сбил пенсионера
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В Березниках пьяный водитель насмерть сбил пенсионера 

59.ru 4 часа назад
Фото: 59.ru
Смертельная авария случилась накануне днем в городе Березники на улице Юбилейная.
По данным полиции, автомобиль Lada Granta Sport, за рулем которого был 31-летний водитель, днем 1 апреля ехал по центру Березников. На пешеходном переходе молодой человек не заметил переходящего дорогу 64-летнего пенсионера и на большой скорости сбил его. От удара пешеход погиб на месте, а виновник ДТП скрылся.
— В кратчайшие время водитель автомобиля был установлен и задержан, — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. — Известно, что на момент автоаварии 31-летний мужчина был пьян.
Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. В отношении водителя было составлено три административных протокола: за езду в пьяном виде, оставление места ДТП и наезда на пешехода.
31 марта на трассе Кудымкар — Гайны у КАМАЗа лопнуло колесо и он врезался в «Ладу Весту». Погибли пассажир и водитель легковушки.
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