В аэропорту Будапешта столкнулись два автобуса

В международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште произошло столкновение двух автобусов, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает издание Maszol. По данным издания, ДТП произошло вечером 1 апреля возле терминала 2В венгерского аэропорта.

В результате инцидента пострадали 10 человек, восемь из них являются гражданами Румынии.

Ранее при столкновении автобусов в Кувейте погибли 15 человек.

Также URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.