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В аэропорту Будапешта столкнулись два автобуса
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В аэропорту Будапешта столкнулись два автобуса 

RT на русском 2 часа назад
Фото: NEWS.BCM.ru
В международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште произошло столкновение двух автобусов, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает издание Maszol. По данным издания, ДТП произошло вечером 1 апреля возле терминала 2В венгерского аэропорта.
В результате инцидента пострадали 10 человек, восемь из них являются гражданами Румынии.
Ранее при столкновении автобусов в Кувейте погибли 15 человек.
Также URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
RT на русском: последние новости
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