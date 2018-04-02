Авария на Содышке: есть погибший 

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Страшная авария произошла накануне вечером на «Пекинке» в районе«Содышки». Автомобиль «Ford Focus» столкнулся машиной «ВАЗ-2107».
По предварительным данным ГИБДД, иномарка, за рулём которой находился молодой человек 1999 года рождения, выехал на «встречку», где врезался в «семерку», в салоне которой во время столкновения находилось четыре человека: два парня и две молодые девушки.
Водитель 1992 года рождения, который был за рулём «ВАЗа», погиб до приезда скорой помощи. Остальных пассажиров госпитализировали с травмами различной степенью тяжести.
«У него на куртке разрывы были. Плохо дышал перед самой смертью. Пристегнут не был. Ноги были переломаны, но достали его легко из машины», — утверждают свидетели происшествия.
В ликвидации последствий аварии принимало участие 18 человек и 6 единиц техники. Причины происшествия уточняются.