Авария на Содышке: есть погибший

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»

Страшная авария произошла накануне вечером на «Пекинке» в районе«Содышки». Автомобиль « Ford Focus » столкнулся машиной «ВАЗ-2107».

По предварительным данным ГИБДД, иномарка, за рулём которой находился молодой человек 1999 года рождения, выехал на «встречку», где врезался в «семерку», в салоне которой во время столкновения находилось четыре человека: два парня и две молодые девушки.

Водитель 1992 года рождения, который был за рулём « ВАЗа », погиб до приезда скорой помощи. Остальных пассажиров госпитализировали с травмами различной степенью тяжести.

«У него на куртке разрывы были. Плохо дышал перед самой смертью. Пристегнут не был. Ноги были переломаны, но достали его легко из машины», — утверждают свидетели происшествия.

В ликвидации последствий аварии принимало участие 18 человек и 6 единиц техники. Причины происшествия уточняются.