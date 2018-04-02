Ещё
Пензенец получил три года колонии за смерть пассажирки в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пензенец получил три года колонии за смерть пассажирки в ДТП 

PNZdrive 3 часа назад
Фото: PNZdrive
В Бессоновском районном суде зачитали приговор жителю Пензы, которого признали виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Согласно материалам уголовного дела, трагическое ДТП произошло в июне 2017 года на федеральной трассе М-5 «Урал». Пензенец, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением: автомобиль выехал с проезжей части на обочину, а затем опрокинулся в кювет. От полученных телесных повреждений пассажирка авто скончалась.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал.
«Приговором суда пензенцу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, виновник ДТП лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба Бессоновского районного суда Пензенской области.
PNZdrive: последние новости
Пензенским водителям обещают положить резинокордовый настил в районе ж/д переезда на Аустрина ТОП-10 российских городов по продажам автомобилей с пробегом В Пензенской области инспекторы объявили об операции «Пешеход»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда199
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение