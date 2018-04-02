Пензенец получил три года колонии за смерть пассажирки в ДТП 

В Бессоновском районном суде зачитали приговор жителю Пензы, которого признали виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Согласно материалам уголовного дела, трагическое ДТП произошло в июне 2017 года на федеральной трассе М-5 «Урал». Пензенец, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением: автомобиль выехал с проезжей части на обочину, а затем опрокинулся в кювет. От полученных телесных повреждений пассажирка авто скончалась.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал.
«Приговором суда пензенцу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, виновник ДТП лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба Бессоновского районного суда Пензенской области.