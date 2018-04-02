«Делимобиль» лидирует среди каршеринговых сервисов Москвы по числу автомобилей

Компания «Делимобиль» пополнила парк автомобилей сервиса краткосрочной аренды в Москве на 270 Hyundai Solaris, до 1970 автомобилей, сообщили RNS в компании.

«В планах компании до конца года увеличить общее количество машин в парке до 5000, добавляя каждый месяц по 300-400 новых автомобилей и сохраняя свою долю на рынке в рамках 40%. Очередное расширение парка запланировано уже на конец апреля. При этом сервис доступен уже в восьми городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Грозный и Новосибирск», — уточнили в «Делимобиле»

Ранее сообщалось, что BelkaCar в середине марта 2018 года смогла опередить «Делимобиль» и стать лидером по количеству автомобилей среди каршеринговых компаний в Москве. Новая партия автомобилей помогла «Делимобилю» вернуть лидерство.

В Москве предлагают услуги каршеринга 15 компаний, среди них Anytime, YouDrive, «Карусель», Car5, EasyRide, Carenda, Carlion, LifCar.