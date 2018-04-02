Ещё
«Делимобиль» лидирует среди каршеринговых сервисов Москвы по числу автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Делимобиль» лидирует среди каршеринговых сервисов Москвы по числу автомобилей 

Rambler News Service 2 часа назад
Компания «Делимобиль» пополнила парк автомобилей сервиса краткосрочной аренды в Москве на 270 Hyundai Solaris, до 1970 автомобилей, сообщили RNS в компании.
«В планах компании до конца года увеличить общее количество машин в парке до 5000, добавляя каждый месяц по 300-400 новых автомобилей и сохраняя свою долю на рынке в рамках 40%. Очередное расширение парка запланировано уже на конец апреля. При этом сервис доступен уже в восьми городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Грозный и Новосибирск», — уточнили в «Делимобиле»
Ранее сообщалось, что BelkaCar в середине марта 2018 года смогла опередить «Делимобиль» и стать лидером по количеству автомобилей среди каршеринговых компаний в Москве. Новая партия автомобилей помогла «Делимобилю» вернуть лидерство.
В Москве предлагают услуги каршеринга 15 компаний, среди них Anytime, YouDrive, «Карусель», Car5, EasyRide, Carenda, Carlion, LifCar.
Rambler News Service: последние новости
Toyota начнет продажи нового поколения RAV в России в 2019 году Группа ГАЗ предлагает ограничить срок эксплуатации автобусов 10 годами Ростуризм: 11 пассажиров автобуса с российскими туристами пострадали в ДТП в Польше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда108
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля155
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение