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Рабочий сорвался с высоты на стройке в Советском районе
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Рабочий сорвался с высоты на стройке в Советском районе 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Вчера вечером на стройке на улице Ивлева в микрорайоне «ОбьГЭС» в Советском районе Новосибирска один из рабочих упал с высоты четвёртого этажа — мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Инцидент произошёл в строящемся доме № 217.
«Вместо того, чтобы работать вдвоём — работали четверо на четвёртом этаже. Один и упал с четвертого на второй. Его отвезли в больницу, сделали операцию. Дяденька довольно взрослый, ему 39 лет. Решили поиграться», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перзяев.
Причиной происшествия Юрий Перзяев назвал нарушение рабочими правил техники безопасности.
В ноябре на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска погиб рабочий — его насмерть придавило бетонной плитой.
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