Жителей Удмуртии предупредили о сильном тумане

По данным республиканского главного управления МЧС, видимость может составить менее 500 метров. В ведомстве предупредили автомобилистов: При езде в тумане не следует брать за ориентир впереди идущую машину, так как ее водитель тоже плохо видит участок дороги в этот момент. Кроме того, цвета источников света туман сильно искажает: красноватым кажется желтый цвет, а зеленый можно спутать с желтым.

Ели есть необходимость остановки, то машину следует расположить макисмально правее, с включенными габаритными огнями.