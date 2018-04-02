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9-летнего ребенка сбили в одном из краснодарских дворов
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9-летнего ребенка сбили в одном из краснодарских дворов 

Новая Кубань 3 часа назад
Краснодар. 2 апреля — Новая Кубань. ЧП произошло 1 апреля в микрорайоне Гидростроителей, на ул. Парусная.
Автомобиль Hyundai, двигаясь по внутридворовой территории, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Все произошло около 17:10 возле дома №20.
Иномаркой управлял 58-летний мужчина.
Инспектор ОБ ДПС по г. Краснодару Ольга Запьянцева уточнила, что 9-летний пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу скорой помощи. После осмотра врачей и проведения необходимых процедур, ребенку назначили амбулаторное лечение.
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