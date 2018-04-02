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Парк пикапов в России насчитывает почти полмиллиона машин
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Парк пикапов в России насчитывает почти полмиллиона машин 

VanLife 2 часа назад
Фото: VanLife
В «Автостат Инфо» сообщают, что по состоянию на начало 2018 года в России насчитывается 498 570 пикапов. В объеме всего парка пикапов на иномарки приходится 226 467 машин, а на российские пикапы — 272 103 ед. авто. В российском парке пикапов больше всего машин марки «ИЖ» — 198 641 ед. Помимо этого, в стране есть 76 767 пикапов марки Toyota, 57 250 пикапов Mitsubishi, 46 256 пикапов «ВИС» и 23 497 машин «УАЗ». Самый распространенный в автопарке РФ пикап — «ИЖ-2715». По состоянию на начало этого года в стране насчитывается 128 293 таких автомобиля. На модель Toyota Hilux приходится 71 063 машины, а на «ИЖ-2717» — 70 341 ед. В числе пикапов с самой большой долей в российском парке есть также Mitsubishi L200 (56 713 ед.) и UAZ Pickup (23 497 ед.). Аналитики «Автостат Инфо» отмечают, что парк пикапов в России больше, чем на половину состоит из машин возрастом более 10 лет (299 053 ед.). На пикапы, изготовленные в 2012 году, приходится 35 468 машин, а на пикапы 2008 года выпуска — 33 148 авто.
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