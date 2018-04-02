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Напавший на бригаду «скорой помощи» сочинец предстанет перед судом
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Напавший на бригаду «скорой помощи» сочинец предстанет перед судом 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Как установлено в ходе расследования, в ночь на 17 февраля 2018 года дебошир пришел в гости в дом по ул. Петрозаводской. Здесь отмечали день рождения хозяина дома, и спиртное лилось рекой. Спустя время застолье переросло в конфликт и обвиняемый, устроив драку с 29-летним знакомым, получил два удара ножом в грудь и плечо, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
Пострадавшему вызвали бригаду «скорой помощи». Но он стал вести себя агрессивно, и когда врач попыталась оказать ему помощь, ударил женщину-фельдшера ногой в поясницу и живот. Но и после этого не успокоился и сломал боковое зеркало у автомобиля медицинской бригады.
Водитель машины, чтобы сдержать враждебность мужчины, распылил в его сторону перцовый баллончик, но в ответ получил удар ножом в плечо.
Утихомирил нарушителя вызванный на место наряд полиции. Теперь суд решит его дальнейшую судьбу.
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