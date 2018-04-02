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Мать и двое детей из Мги попали в больницу из-за отравления угарным газом
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Мать и двое детей из Мги попали в больницу из-за отравления угарным газом 

Ivyborg.ru 3 часа назад
В больницу Кировска ночью 1 апреля доставили женщину и двоих детей, у которых медики диагностировали отравление угарным газом.
Инцидент произошел в одной из квартир на улице Пролетарской в поселке Мга Кировского района Ленинградской области. Скорую помощь вызвал муж женщины, после того как она потеряла сознание, а у несовершеннолетних детей начались судороги.
Сам мужчина отметил, что чувствовал себя нормально, хотя находился в том же помещении.
По предварительным данным, причиной отравления послужила недоброкачественная установка газового оборудования.
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