Мать и двое детей из Мги попали в больницу из-за отравления угарным газом 

В больницу Кировска ночью 1 апреля доставили женщину и двоих детей, у которых медики диагностировали отравление угарным газом.
Инцидент произошел в одной из квартир на улице Пролетарской в поселке Мга Кировского района Ленинградской области. Скорую помощь вызвал муж женщины, после того как она потеряла сознание, а у несовершеннолетних детей начались судороги.
Сам мужчина отметил, что чувствовал себя нормально, хотя находился в том же помещении.
По предварительным данным, причиной отравления послужила недоброкачественная установка газового оборудования.