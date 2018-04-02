Хабиров: часть эстакады на развязке Ильинского и Волоколамского шоссе начнет работать в этом году

Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров оценил работы по строительству развязки Ильинского и Волоколамского шоссе. В докладе губернатору Московской области Андрею Воробьеву чиновник рассказал, что частично эстакада на этом участке начнет работу в этому году.

Развязка Ильинского и Волоколамского шоссе — это сложный инженерный комплекс. В этом году часть эстакады начнет работать в этом году

— Радий Хабиров.

По словам Хабирова, полностью работы должны завершиться к концу 2020 года. На этот же срок запланирована и сдача развязки в эксплуатацию.

В отчете о социально‐экономическом развитии Красногорска местные власти отметили удачное завершение 2017 года. Основным направлением деятельности администрации стало повышение уровня комфорта для жителей городского округа.