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Хабиров: часть эстакады на развязке Ильинского и Волоколамского шоссе начнет работать в этом году
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Хабиров: часть эстакады на развязке Ильинского и Волоколамского шоссе начнет работать в этом году 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров оценил работы по строительству развязки Ильинского и Волоколамского шоссе. В докладе губернатору Московской области Андрею Воробьеву чиновник рассказал, что частично эстакада на этом участке начнет работу в этому году.
Развязка Ильинского и Волоколамского шоссе — это сложный инженерный комплекс. В этом году часть эстакады начнет работать в этом году
— Радий Хабиров.
По словам Хабирова, полностью работы должны завершиться к концу 2020 года. На этот же срок запланирована и сдача развязки в эксплуатацию.
В отчете о социально‐экономическом развитии Красногорска местные власти отметили удачное завершение 2017 года. Основным направлением деятельности администрации стало повышение уровня комфорта для жителей городского округа.
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