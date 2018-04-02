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Сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Пешеход» на территории Басманного и Таганского района города Москвы
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Сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Пешеход» на территории Басманного и Таганского района города Москвы 

Управа Таганского района города Москвы 2 апреля 2018
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Инспектора 2 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве пресекают и предупреждают нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов в утренние часы, когда основной поток граждан торопится на работу.
Основная цель подобных мероприятий — не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, ведь подобные происшествия составляют больше половины всех дорожно-транспортных происшествий. Помимо применения мер административного воздействия на граждан, в случае нарушений ПДД РФ, сотрудники ГИБДД проводят с пешеходами разъяснительную работу.
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Сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Пешеход» на территории Басманного и Таганского района города Москвы В Центральном округе города Москвы школьники приняли участие в акции «Шагающий автобус» Профилактические беседы, в рамках проводимого мероприятия «ГИБДД в защиту детей!»
 Ещё 2 источника 
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