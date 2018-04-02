Ещё
Росавтодор планирует увеличить скоростной режим на ряде участков федеральных трасс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росавтодор планирует увеличить скоростной режим на ряде участков федеральных трасс 

Rambler News Service 3 часа назад
Федеральное дорожное агентство планирует повысить скоростной режим на ряде участков федеральных трасс до 110 км в час и до 90 км в час в ряде населенных пунктов, через которые проходят дороги Росавтодора, сообщил RNS официальный представитель агентства.
«Федеральное дорожное агентство не первый год проводит совместную с Госавтоинспекцией работу по повышению скоростного лимита на федеральных автомобильных дорогах до 110 км/ч — на участках, которые полностью соответствуют требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, разработанных вместе с ГИБДД. Такая работа ведется на многих федеральных трассах», — сказал он, но не уточнил на каких трассах и в каких регионах.
Также Росавтодор проводит работу по увеличению скоростного режима до 90 км/ч в ряде населенных пунктов, через которые проходят дороги ведомства: к примеру, на трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург). При этом цвет указателей населенных пунктов меняется с синего на белый.
«Работа по увеличению скоростного режима на сети подведомственных Росавтодору дорог может быть продолжена. Однако она должна проводиться поступательно, в соответствии с законодательством РФ и при участии территориальных подразделений ГИБДД МВД РФ. При отрицательном эффекте от проводимых мероприятий (рост аварийности) лимиты скорости могут и должны быть изменены в меньшую сторону», — сказал RNS представитель Росавтодора.
Ранее Росавтодор и ГУ ГИБДД МВД России проводили мероприятия по увеличению скоростного режима до 110 км/ч на участках федеральных трасс Р-217 «Кавказ», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», А-370 «Уссури», А-121 «Сортавала» (12 участков общей протяженностью 153 км).
Rambler News Service: последние новости
Mitsubishi втрое увеличила продажи в России в марте Toyota начнет продажи нового поколения RAV в России в 2019 году Группа ГАЗ предлагает ограничить срок эксплуатации автобусов 10 годами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда199
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение