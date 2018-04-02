Росавтодор планирует увеличить скоростной режим на ряде участков федеральных трасс

Федеральное дорожное агентство планирует повысить скоростной режим на ряде участков федеральных трасс до 110 км в час и до 90 км в час в ряде населенных пунктов, через которые проходят дороги Росавтодора, сообщил RNS официальный представитель агентства.

«Федеральное дорожное агентство не первый год проводит совместную с Госавтоинспекцией работу по повышению скоростного лимита на федеральных автомобильных дорогах до 110 км/ч — на участках, которые полностью соответствуют требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, разработанных вместе с ГИБДД. Такая работа ведется на многих федеральных трассах», — сказал он, но не уточнил на каких трассах и в каких регионах.

Также Росавтодор проводит работу по увеличению скоростного режима до 90 км/ч в ряде населенных пунктов, через которые проходят дороги ведомства: к примеру, на трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург). При этом цвет указателей населенных пунктов меняется с синего на белый.

«Работа по увеличению скоростного режима на сети подведомственных Росавтодору дорог может быть продолжена. Однако она должна проводиться поступательно, в соответствии с законодательством РФ и при участии территориальных подразделений ГИБДД МВД РФ. При отрицательном эффекте от проводимых мероприятий (рост аварийности) лимиты скорости могут и должны быть изменены в меньшую сторону», — сказал RNS представитель Росавтодора.

Ранее Росавтодор и ГУ ГИБДД МВД России проводили мероприятия по увеличению скоростного режима до 110 км/ч на участках федеральных трасс Р-217 «Кавказ», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», А-370 «Уссури», А-121 «Сортавала» (12 участков общей протяженностью 153 км).