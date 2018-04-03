В столице Киргизии второй день бастуют водители маршруток

БИШКЕК, 3 апр — РИА Новости . Второй день продолжается забастовка водителей маршрутных такси в столице Киргизии, на линии не вышли тысячи машин, сообщили РИА Новости во вторник в мэрии Бишкека.

В понедельник в Бишкеке наблюдался транспортный коллапс. Водители требуют повысить тарифы на проезд и отменить вступившее в силу с 1 апреля постановление о страховании ответственности владельцев транспортных средств. Страховой взнос за каждое сиденье составляет 136 сомов (около $2) в год. На специальном совещании правительства премьер страны Сапар Исаков заявил, что исполнение законодательства в сфере обязательного страхования «должно быть обеспечено без послаблений в интересах безопасности граждан».

"Мы уточняем ситуацию. Сегодня часть маршрутных такси опять не вышла на линию. Для решения этой проблемы на линию выпущены все имеющиеся в резерве автобусы и троллейбусы", — сообщили в мэрии.

В миллионном Бишкеке после распада Советского Союза основным общественным транспортным средством из-за отсутствия метро и трамваев, а также недостаточной неразвитости троллейбусных линий являются частные маршрутные такси. Ежедневно в городе на 120 линиях работают свыше 2,8 тысячи маршруток. В столице существуют свыше 40 фирм-перевозчиков, обслуживающих пассажиров.