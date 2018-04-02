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ДТП на Госпитальной улице в Выборге закончилось госпитализацией женщины
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ДТП на Госпитальной улице в Выборге закончилось госпитализацией женщины 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Заснеженные дороги Выборга после апрельского снегопада стали помехой для многих водителей. В частности, одна из аварий, которая произошла 2 апреля в 10 часов утра, закончилась травмами для женщины.
Как сообщили ivbg.ru в отделе пропаганды УГИБДД по региону, ДТП с участием двух автомобилей случилось на Госпитальной улице около гипермаркета «Карусель» в 10:05. Женщина-водитель одной из машин лоб в лоб столкнулась с другой легковушкой, которая выполняла манёвр к светофору. В результате женщина с травмами средней степени тяжести была госпитализирована в выборгскую ЦРБ.
Последствия аварии устраняла дежурная смена 53 пожарно-спасательной части Ленобласти в составе трех человек и одной единицы техники.
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