Ещё
В Новой Москве водитель сбил племянника, которого собирался встретить
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новой Москве водитель сбил племянника, которого собирался встретить 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
На пятом километре автодороги «Ознобшино Красное» мужчина на Skoda Fabia сбил собственного племянника, которого должен был встретить. Все случилось 1 апреля примерно в 21:00 возле поселения Щаповское. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Десятиклассник переходил дорогу не по пешеходному переходу. Парень не заметил двигающейся в его сторону машины, потому что был в наушниках.
В результате ДТП  16-летний
подросток получил закрытый перелом левого бедра. После происшествия молодой человек впал в кому. Его экстренно госпитализировали в больницу.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Семнадцатилетний житель Нижнего Тагила, который осенью прошлого года стал виновником ДТП, может попасть в тюрьму на два года. В октябре 2017 года он сбил двух взрослых и одного ребенка. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду без прав, поэтому в этот раз ему грозит тюремное заключение.
360tv.ru: последние новости
«Такими автобусами у нас уже давно никто не пользуется»: очевидец рассказал о загоревшемся «Пазике» с журналистами Два человека погибли в ДТП в Нижнем Новгороде Задержанный в Германии разваливающийся автобус с российскими детьми прошел перед выездом все проверки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда198
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение