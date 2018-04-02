В Новой Москве водитель сбил племянника, которого собирался встретить

На пятом километре автодороги «Ознобшино Красное» мужчина на Skoda Fabia сбил собственного племянника, которого должен был встретить. Все случилось 1 апреля примерно в 21:00 возле поселения Щаповское. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Десятиклассник переходил дорогу не по пешеходному переходу. Парень не заметил двигающейся в его сторону машины, потому что был в наушниках.

В результате ДТП 16-летний

подросток получил закрытый перелом левого бедра. После происшествия молодой человек впал в кому. Его экстренно госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Семнадцатилетний житель Нижнего Тагила, который осенью прошлого года стал виновником ДТП, может попасть в тюрьму на два года. В октябре 2017 года он сбил двух взрослых и одного ребенка. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду без прав, поэтому в этот раз ему грозит тюремное заключение.