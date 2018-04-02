Расписание с точностью до минуты − как обновляется общественный транспорт Подмосковья

При этом срок эксплуатации автобусов сократили, так что перевозчикам со старой техникой теперь в Подмосковье путь закрыт. А из последних удобств для пассажиров — возможность оплаты проезда банковской картой, которая введена в марте 2018 года впервые в России, и внедрение региональной навигационно-информационной системы. Подробнее о том, как развивается общественный транспорт в Московской области, читайте в материале РИАМО

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Современные автобусы

За минувший год парк «Мострансавто» получил 1758 новых автобусов, на очереди — еще 2,6 тысячи современных автобусов, что позволит существенно повысить качество пассажирских перевозок во всех районах Подмосковья.

Автобусы первой поставки вышли на наиболее загруженные маршруты в 22 муниципалитетах Московской области, в том числе в Дмитрове, Ивантеевке, Клину, Коломне, Озерах, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Мытищах, Одинцове, Солнечногорске, Шатуре, Электростали , Егорьевске, Орехово-Зуеве, Ступине, Можайске, Наро-Фоминске, Серпухове, Павловском Посаде, Раменском и Люберцах.

Для выполнения рейсов на городских и пригородных маршрутах автопарк региона пополнился комфортабельными автобусами большого и среднего класса — ЛиАЗ 5292-60, ЛиАЗ 5250 «Вояж» и ПАЗ «Вектор NEXT».

За водителями проследят

В 2018 году на линии выйдут еще более 2,6 тысячи новых автобусов, а также появятся 16 новых маршрутов. При этом будет повсеместно внедрена региональная навигационно-информационная система (РНИС), в Подмосковье в полную силу она заработает в мае.

По данным Минтранса Подмосковья, РНИС позволит в режиме онлайн контролировать своевременный выход автобусов на линии и следить за соблюдением ими расписания с точностью до минуты. При этом с помощью программного обеспечения можно в режиме реального времени оценивать работу не только ГУП «Мострансавто», но и других компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в регионе.

Для Московской области проблема обеспечения пассажиров достаточным количеством комфортного общественного транспорта весьма актуальна. Например, летом прошлого года губернатор региона Андрей Воробьев взял под личный контроль обновление автопарка Коломенского филиала «Мострансавто».

Часть транспорта подразделения, а на его балансе в тот момент находилось 458 машин, была в ненадлежащем состоянии, и рейсовые автобусы начали ходить нерегулярно. Тогда, чтобы стабилизировать нехватку подвижного состава, Минтранс Подмосковья направил в Коломну порядка 30 автобусов из других филиалов и муниципалитетов, а также оперативно наладил в подмосковный город специальную поставку запчастей.

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Автобусы помолодеют

Планы по обновлению автобусного парка особенно актуальны на фоне последних законодательных инициатив.

Для обеспечения безопасности пассажиров Мособлдума уже предложила законодательно установить предельный возраст для общественного транспорта, используемого для перевозки пассажиров. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, для автобусов малого класса предлагается ввести предел в 5 лет с момента выпуска, а для среднего и большого — 7 лет.

Такие ограничения должны поспособствовать повышению качества транспортных услуг для пассажиров и снизить статистику по авариям, связанным с износом транспорта.

По его словам, в ряде регионов подобные заградительные инициативы уже введены, и они очень актуальны в условиях нашего климата и качества подвижного состава, который поставляется в парки перевозчиков.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , последние законодательные инициативы, касающиеся автобусов, стали возможны благодаря изменениям в Федеральном законе №220: поправки дали субъектам России ряд полномочий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания.

Таким образом, Московская область станет первым регионом России, где будет законодательно прописано подобное ограничение.

При замене автобусов максимально учитываются отзывы и обращения граждан, подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков

Например, в прошлом году в систему «Добродел» поступило более 20 тысяч сообщений, касающихся общественного транспорта, причем 75% из них были посвящены нарушениям в расписании движения рейсовых машин, а также плохому состоянию самих автомобилей и остановок. На жалобы пассажиров власти оперативно реагируют.

«Вот такой автобус ходит по маршруту 376 Котельники — Рошаль. Нормальные окна? Это оно стало таким не сегодня, а уже, наверное, год. Менять не пора?» — написала 22 марта Наталья Шибаева под фотографией окна автобуса, в котором целый кусок бокового стекла заменял грубо наклеенный скотч.

Ответ на сообщение о проблеме пришел 28 марта, представители «Мострансавто» отчитались о проведенной проверке. По словам сотрудников предприятия, они нашли «приболевший» автобус и отправили его в ремонт, а с ответственными лицами провели разъяснительную беседу.

Не ждать на остановке

По мнению экспертов, помимо пополнения автопарка властям необходимо решить и другую проблему, связанную с трафиком движения автомобилей в Подмосковье.

Речь идет о грамотном регулировании автодорожной сети, которое включает в себя и координирование работы светофоров, и расчет маятникового движения как общественного, так и личного транспорта, что позволит властям сэкономить немало бюджетных средств и избежать задержек общественного транспорта из-за перегруженности дорог.

«Автобусные линии обновляются и вводятся исходя из запросов местных властей. Но, что в Подмосковье, что в Москве, никто особо не считает, кто и куда ездит, сколько людей «маятником» перемещается из города в город», — говорит транспортный эксперт, генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов

По словам специалиста, автобусные парки необходимы, причем во многих местах: всегда лучше, чтобы автобус прошел порожняком, чем пожилой человек или ребенок будет стоять и ждать его.

Тем не менее, тот факт, что старый общественный транспорт уйдет из региона, не может не внушать оптимизма.

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Бесконтактная оплата

Начиная с марта 2018 года жители Подмосковья могут оплачивать проезд в автобусах «Мострансавто» банковской картой, имеющей бесконтактную технологию PayPass или Paywave. Прием карт в автобусе обозначается специальным стикером.

По его словам, оплативший проезд пассажир будет получать чек, который он сможет предъявить контролирующим органам.

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