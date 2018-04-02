В России отзывают BMW X3 из-за недостачи крепежа

Концерн BMW и Росстандарт информируют об отзыве 1202 кроссоверов модели X3. Автомобили были переданы российскими официальными дилерами владельцам в текущем и прошлом году.

«Причиной отзыва является возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки могут слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае — его отсоединение при большой скорости автомобиля», — говорится в сообщении. Дилеры проверят наличие крепежных элементов и установят их при необходимости.

Представители компании BMW уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр для проведения осмотра и ремонта. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым перечнем, и записаться на сервис.