Вступили в силу новые правила страхования транспорта

Банк России утвердил новую редакцию правил страхования транспортных средств. Согласно ей, страховщики отныне не вправе требовать от пострадавшего автомобилиста справку о ДТП. Этот документ упразднен окончательно. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Раньше страховые компании требовали справки о дорожно-транспортных происшествиях, выдаваемые ГИБДД , для защиты от мошеннических действий. В 2014 году МВД потеряло полномочия утверждать форму справки и выдавать эти документы на руки водителям. Тем не менее, практика сохранялась вплоть до октября 2017 года. Тогда вступил в силу новый регламент работы ГИБДД, согласно которому Госавтоинспекция выдачу справок прекратила навсегда.

Проблема заключалась в том, что правила страхования, утвержденные Центробанком (то есть основной закон для страховщиков), по-прежнему требовали от водителей справку. Которых на тот момент уже не было в природе! В некоторых регионах ГИБДД начали выдавать вместо справок приложения к постановлениям-протоколам, где содержалась вся информация об аварии. Страховщики довольно скептически отнеслись к этому. В постановлениях и определениях, к примеру, нет данных о медицинском освидетельствовании, сведений об оставлении места ДТП (все это может послужить поводом для подачи регрессного иска страховщика к виновнику аварии), краткого описания обстоятельств ДТП. Теперь все правовые коллизии устранены.

«Внесенные изменения в правила ОСАГО исключили риск возникновения претензии в связи с некомплектностью документов, но практически не повлияли на порядок работы страховщиков, сформировавшийся после вступления в силу приказа МВД России. В правила профессиональной деятельности РСА были заблаговременно внесены соответствующие изменения, что обеспечивает единообразный подход к урегулированию убытков в новых условиях», — рассказали в Российском союзе автостраховщиков.