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Шлиссельбургский проспект в Рыбацком затопило кипятком из лопнувшей трубы
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Шлиссельбургский проспект в Рыбацком затопило кипятком из лопнувшей трубы 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Рыбацком прорвало трубу с горячей водой, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Коммунальная авария произошла днем 2 апреля на перекрестке проспектов Шлиссельбургского и Обуховской Обороны.
По словам очевидцев, прорыв трубы привел к настоящему коллапсу. Близлежащую территорию затопило кипятком и заволокло паром. Трамваи в сторону метро «Рыбацкое» стоят.
«Все перекрыли, — рассказывают в соцсетях свидетели инцидента. — Кое-где видимость только на полметра. А вода все прибывает».
Снимки с места аварии превращают в «фотожабы»: в пар, похожий на туман, подрисовали Ежика и Медвежонка из знаменитого советского мультфильма.
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