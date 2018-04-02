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В воскресном ДТП под Шацком пострадало восемь человек
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В воскресном ДТП под Шацком пострадало восемь человек 

Новости Рязани 32 минуты назад
Фото: Новости Рязани
По данным дорожной полиции, в аварии на трассе М5 близ Шацка с участием автомобиля Honda StepWGN травмировано восемь человек. Все они являются, включая водителя, жителями Республики Киргизия. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 01 апреля, примерно, в 05:20 на участке 377 километра федеральной автодороги «Урал». По предварительной информации, 26-летний водитель микроавтобуса потерял контроль над рулевым управлением, из-за чего автомобиль выехал на обочину с последующим столкновением с опорой электроосвещения.
С места происшествия водителя и его пассажиров доставили в больницу. Сообщается, что среди пострадавших, имеются пациенты в тяжелом состоянии.
Фото: 62.mchs.gov.ru
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