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Срок хранения номеров в ГИБДД увеличат до года
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Срок хранения номеров в ГИБДД увеличат до года 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
В ГИБДД готовят новые правила регистрации транспортных средств. Необходимость в них объясняется началом выдачи электронных ПТС с 1 июля этого года. Как поясняет «Российская газета», в закон вводится условие: бумажный паспорт считается недействительным с момента выдачи электронного документа.
Попутно ведомство изменит несколько других норм. Так, срок хранения номерных знаков в подразделениях ГИБДД увеличат с нынешних 180 до 360 дней. Владельцы сдают их перед продажей старого автомобиля, чтобы позже повесить на новый. В полиции полагают, что года уж точно хватит на выбор и приобретение следующего транспортного средства.
Закон усложняет жизнь мошенникам, якобы действующим по доверенности от собственника (она, напомним, не обязана быть нотариально заверенной). При предъявлении простой рукописной доверенности на проведение какого-либо регистрационного действия придется предъявить не только свой паспорт, но и паспорт собственника автомобиля. Единственное исключение — это доверенности, заверенные у нотариуса.
В новых правилах прописан упрощенный порядок прекращения регистрации автомобиля в случае его хищения или отказа собственника на застрахованное имущество. Первое сделано потому, что сейчас человеку, у которого угнали машину, сложно от нее избавиться на бумаге. Не имея машины, ему приходится платить за нее налоги. Второй случай предусмотрен на случай гибели автомобиля в ДТП и передачи его годных остатков страховой компании.
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