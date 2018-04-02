В Иркутске ребенок пострадал в перестрелке возле торгового центра

В Иркутске возбуждено уголовное дело о хулиганстве по факту перестрелки, в которой пострадала девочка. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе областного управления МВД.

Инцидент произошел вечером 31 марта возле торгового центра «Ручей» в микрорайоне Синюшина гора. По предварительным данным, в конфликте с использованием травматического пистолета и огнестрельного гладкоствольного оружия принимали участие водители и пассажиры Audi Q7, BMW Х6 и Audi А8. При этом случайное ранение дробью получила семилетняя пассажирка автомобиля Toyota , который проезжал мимо.

Участники стрельбы скрылись с места происшествия, но были оперативно задержаны. Двое фигурантов уже допрошены в качестве подозреваемых.

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