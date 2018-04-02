В Калуге начался массовый сход льда с крыш

Весна, которая, наконец, пришла в Калугу в минувшие выходные, добавила проблем калужан. Теперь им все чаще приходится смотреть не только на лед под ногами, но и на лед на крышах. Пешеходам пока везет. Машинам везет меньше. Лед, который время от времени сходит с этих крыш, на прошлой неделе разбил стекла и помял крыши двум автомобилям на улице Карпова. 29 марта лед сошел на автомобиль, припаркованный на улице Кирова. В выходные «ледопад» повредил несколько козырьков офисов и магазинов. Пострадал дом №68 на улице Кирова, дом №10 на улице Карпова. На Телевизионной, 12 козырек оторвало совсем. Для того, чтобы обезопасить прохожих, владельцы зданий занялись огораживанием. В результате тротуар на некоторых улицах Калуги пешеходам стал полностью недоступен. И теперь они вынуждены, рискуя попасть под машину, передвигаться по краю проезжей части.