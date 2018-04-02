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В селе Юшта Шиловского района закрыли ледовую переправу
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В селе Юшта Шиловского района закрыли ледовую переправу
АиФ Рязань
1 час назад
Фото:
АиФ Рязань
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2 апреля в селе Юшта Шиловского района закрыли автомобильную ледовую переправу, сообщает пресс-служба Главного управления
МЧС России
по Рязанской области.
Сотрудники министерства напоминают, что выезд на транспорте на лед запрещается.
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