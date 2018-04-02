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В Казани из-за невнимательного водителя Nexia пострадала 2-летняя девочка
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В Казани из-за невнимательного водителя Nexia пострадала 2-летняя девочка 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
2-летняя девочка пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.
Авария произошла 1 апреля в 21.00 на пересечении улиц Ямашева и Лаврентьева. Водитель автомобиля Daewoo Nexia, по предварительным данным, проигнорировал дорожный знак «Уступите дорогу» и столкнулся с автомобилем LADA-211440 под управлением 34-летней девушки, которая ехала по ул. Лаврентьева по главной дороге. В результате ДТП 2-летняя пассажирка автомобиля Лада, находившаяся в детском удерживающем устройстве, получила ушиб головы.
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