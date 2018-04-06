В Казани разыскивают водителя, устроившего тройное ДТП с автобусом 

Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.
Авария произошла 5 апреля в 18.05 на Кировской дамбе. Водитель неустановленного автомобиля не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 28-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. От удара иномарку отбросило на автобус под управлением 57-летнего водителя.
Водитель неустановленного автомобиля с места происшествия скрылся. В результате ДТП 22-летняя девушка-пассажир Kia получила ушиб головы.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев аварии звонить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.