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В Тюмени выясняют обстоятельства драки полицейского с посетителями кафе
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В Тюмени выясняют обстоятельства драки полицейского с посетителями кафе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В тюменском УМВД проводится служебная проверка по факту драки полицейского с компанией молодых людей. Инцидент произошел в кафе в ночь с 30 на 31 марта. Одним из участников конфликта, который перерос в драку был начальник штаба областного главка Ислам Имамов, пишет «Накануне.RU».
«В свободное от службы время у сотрудника областного управления МВД произошел конфликт с отдыхающей компанией. Проводится служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка в соответствии с законом», — отметил замначальника отдела информации и общественных связей областной полиции Антон Каморников.
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