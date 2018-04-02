В Тюмени выясняют обстоятельства драки полицейского с посетителями кафе

В тюменском УМВД проводится служебная проверка по факту драки полицейского с компанией молодых людей. Инцидент произошел в кафе в ночь с 30 на 31 марта. Одним из участников конфликта, который перерос в драку был начальник штаба областного главка Ислам Имамов, пишет «Накануне.RU».

«В свободное от службы время у сотрудника областного управления МВД произошел конфликт с отдыхающей компанией. Проводится служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка в соответствии с законом», — отметил замначальника отдела информации и общественных связей областной полиции Антон Каморников.