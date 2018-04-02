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Помощь пешеходу обернулась для водителя наказанием
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Помощь пешеходу обернулась для водителя наказанием 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Как передает портал gorno-altaisk.info, 62-летний водитель на ВАЗ-21150, выезжавший задним ходом с парковки, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть не по переходу. Водитель самостоятельно доставил пострадавшего в медицинское учреждение, оставив место ДТП.
По данным пресс-службы МВД по Республике Алтай, он был трезв, а пешеходу госпитализация не понадобилась.
Но по факту аварии было возбуждено административное расследование, а в отношении водителя составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 2. ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места аварии, участником которого он являлся». Теперь автомобилисту грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест на срок до пятнадцати суток.
Фото: РИА «Новости» / Наталья Селиверстова
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