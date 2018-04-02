Помощь пешеходу обернулась для водителя наказанием

Как передает портал gorno-altaisk.info, 62-летний водитель на ВАЗ-21150, выезжавший задним ходом с парковки, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть не по переходу. Водитель самостоятельно доставил пострадавшего в медицинское учреждение, оставив место ДТП.

По данным пресс-службы МВД по Республике Алтай, он был трезв, а пешеходу госпитализация не понадобилась.

Но по факту аварии было возбуждено административное расследование, а в отношении водителя составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 2. ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места аварии, участником которого он являлся». Теперь автомобилисту грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест на срок до пятнадцати суток.