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В суд отправлен петербургский таксист, в машине которого при ДТП погибла пассажирка
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В суд отправлен петербургский таксист, в машине которого при ДТП погибла пассажирка 

Интересант 51 минуту назад
В декабре прошлого года на автомобиле «Фольксваген Поло» таксист перевозил пассажирку, разместившуюся на заднем сидении. При скорости движения около 60 километров в час он врезался в стоявший с включенной световой сигнализацией автомобиль дорожных служб. В результате пассажирке были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обвиняемого заключили под стражу. Теперь утверждено обвинительное заключение, и дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.
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