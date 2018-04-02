В суд отправлен петербургский таксист, в машине которого при ДТП погибла пассажирка

В декабре прошлого года на автомобиле « Фольксваген Поло» таксист перевозил пассажирку, разместившуюся на заднем сидении. При скорости движения около 60 километров в час он врезался в стоявший с включенной световой сигнализацией автомобиль дорожных служб. В результате пассажирке были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обвиняемого заключили под стражу. Теперь утверждено обвинительное заключение, и дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.