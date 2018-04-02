Молодого человека госпитализировали после падения с высоты у ТЦ на юге Москвы

В Москве проводят проверку по факту травмирования мужчины, которого увезли в больницу с территории торгового центра с травмами, полученными в результате падения с высоты, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию из медучреждения поступила информация о госпитализации мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа, ушибом головного мозга с территории ТЦ, расположенного по адресу: улица Кировоградская, дом 14 «Предварительная причина получения телесных повреждений — падение с высоты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка.