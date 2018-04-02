Женщины и дети пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Кстовском районе

Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в половине седьмого вечера 30 марта на 433 километре автодороге Москва — Уфа. Мужчина 1978 г.р. (водительский стаж 23 года), управляя автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту №272, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Даф».

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса:

— женщины 1991, 1996, 1979 гг.р. Они были доставлены в больницу с ушибами и ссадинами. У одной из пострадавших был диагностирован перелом.

— девочки 2004 и 2005 гг.р. Были доставлены в больницу, в госпитализации не нуждались.

— мужчина 1989 г.р. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. В госпитализации не нуждался.