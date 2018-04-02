Свидетель расстрела шахтеров в Червонопартизанске даст показания в народном трибунале

Подробности произошедшего 10 июля 2014 года она рассказала в интервью «Луганскому информационному центру».

«Пока мы ездили на работу, было всё нормально. Приходили военнослужащие из ВСУ, узнавали график работы нашего автобуса. Говорили, мол, в эти моменты мы стрелять не будем, мы войны не хотим, и это не наша война. А именно в тот день, 10 июля, в полшестого вечера, когда мы ехали в ночную третью смену, то в 12 часов дня произошла у них ротация. Как они потом сказали, ВСУшников поменяли на нацгвардию. Я стояла около водителя и видела на перекрёстке БМП, недалеко стоял танк. Первый выстрел никто не понял из чего был произведён, мне показалось, что из пушки БМП, одиночный был выстрел. Водитель, его звали Сергей Иванович (Кузьменко), говорит, мол, что делать?! Мы ему: «Тормози, давай назад!». Он остановился, включил заднюю скорость, решил вывернуть назад и развернуться. Но тут прозвучал второй выстрел, и водитель погиб его, видимо, убило осколками», — рассказала Бондаренко.

Она рассказала, что потом был еще один выстрел, настолько мощный, что его можно сравнить с выстрелом из танка.

«А следом такое гахнуло, по ощущениям, из танка. Как оно пролетело, не знаю, я упала на колени, это меня спасло, но спина всё равно была в осколках. А Олегу Попову большим осколком срезало полголовы. Сразу запах гари в автобусе. Меня оглушило на правую сторону, ничего не слышала. Ну, тут паника началась, не могли никак открыть двери. Я со всей силы левой ногой ударила по ним и двери открылись. Люди начали выскакивать впереди меня, а автобус продолжал ехать задом. Тут и я выпрыгнула на асфальт, оглянулась на переднюю дверь, а из неё наполовину вывалилась Наташа Чумакова, погибшая, и полилась кровь. За водителем ещё погибла женщина — Сафронова, всего четыре человека сразу насмерть», — отметила она.

Сам же автобус, который подстрелили нацгвардейцы пролежал всю ночь с работающим двигателем. Бондаренко вынуждена была прятаться, так как заметила, что из Панченково едут две БМП и танк.

«На следующий день пришли пьяные вояки к нашим дежурившим слесарям и говорят: «Ну как мы покромсали ваш автобус?!», — а они им в ответ, мол, что же вы наделали, погибли мирные люди, не виновные ни в чём. Те отвечают: «Ничего, похороните. Мы думали, что это идёт подмога бандитам». Мать Олега Попова по степи прибежала к автобусу и всю ночь просидела, прокричала с ним. Ей говорили: «Не иди, вдруг начнут стрелять», — а она говорит: «Мне уже терять нечего», — рассказала Бондаренко.