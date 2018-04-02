Ещё
Пензенским водителям обещают положить резинокордовый настил в районе ж/д переезда на Аустрина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пензенским водителям обещают положить резинокордовый настил в районе ж/д переезда на Аустрина 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Власти Пензы в этом году не намерены заниматься расширением участка дороги по улице Аустрина, где в часы пик ежедневно образуются заторы из автомобилей, едущих из Бессоновки в Пензу. Зато автомобилистам обещают положить резинокордовый настил в районе железнодорожного переезда.
Один из жителей Бессоновки обнародовал в тематической группе «Подслушано|Бессоновка» соцсети «ВКонтакте» документ, подписанный замглавы администрации Пензы Юрием Ильиным, в котором сообщается о планах мэрии по обозначенному участку дороги на текущий год.
«Сметой на проведение работ по ремонту дороги по улице Аустрина в 2018 году в рамках исполнения программы «Безопасные и качественные дороги» предусмотрены мероприятия по установке резинокордового настила в районе железнодорожного переезда с целью оптимизации скоростного режима передвижения транспортных средств. Работы по расширению вышеуказанного участка дороги по ул. Аустрина в рамках данной программы не предусмотрены», — говорится в документе.
Однако, как считают автомобилисты, резинокордовый настил в глобальном смысле не поможет избежать пробок, так как вопрос заключается в слишком большом для двухполосной дороги потоке едущих авто. Водители просят рассмотреть вариант организовать дополнительную полосу. Она просто необходимо, так как большинство автовладельцев нарушают правила ПДД и выезжают на обочину, чтобы хоть как-то объехать заторы.
PNZdrive: последние новости
Пензенец получил три года колонии за смерть пассажирки в ДТП ТОП-10 российских городов по продажам автомобилей с пробегом В Пензенской области инспекторы объявили об операции «Пешеход»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда198
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение