Пензенским водителям обещают положить резинокордовый настил в районе ж/д переезда на Аустрина

Власти Пензы в этом году не намерены заниматься расширением участка дороги по улице Аустрина, где в часы пик ежедневно образуются заторы из автомобилей, едущих из Бессоновки в Пензу. Зато автомобилистам обещают положить резинокордовый настил в районе железнодорожного переезда.

Один из жителей Бессоновки обнародовал в тематической группе «Подслушано|Бессоновка» соцсети «ВКонтакте» документ, подписанный замглавы администрации Пензы Юрием Ильиным , в котором сообщается о планах мэрии по обозначенному участку дороги на текущий год.

«Сметой на проведение работ по ремонту дороги по улице Аустрина в 2018 году в рамках исполнения программы «Безопасные и качественные дороги» предусмотрены мероприятия по установке резинокордового настила в районе железнодорожного переезда с целью оптимизации скоростного режима передвижения транспортных средств. Работы по расширению вышеуказанного участка дороги по ул. Аустрина в рамках данной программы не предусмотрены», — говорится в документе.

Однако, как считают автомобилисты, резинокордовый настил в глобальном смысле не поможет избежать пробок, так как вопрос заключается в слишком большом для двухполосной дороги потоке едущих авто. Водители просят рассмотреть вариант организовать дополнительную полосу. Она просто необходимо, так как большинство автовладельцев нарушают правила ПДД и выезжают на обочину, чтобы хоть как-то объехать заторы.