«Реабилитация будет непростой»: юношу, упавшего с моста в Чусовом, подключили к аппарату ИВЛ

В Чусовом школьник упал с моста. Его госпитализировали в районную больницу и прооперировали, после чего вертолётом санавиации доставили в Пермскую краевую клиническую больницу в стабильно-тяжёлом состоянии. Там его прооперировали ещё дважды. Сейчас он в тяжёлом состоянии, но есть положительная динамика.

29 марта 15-летний мальчик упал с моста в Чусовом. Его госпитализировали в Чусовскую районную больницу и подключили к аппарату ИВЛ. После консультации нейрохирурга, торакального хирурга и травматолога санитарной авиации, молодого человека прооперировали.

— После операции состояние школьника стабилизировалось, его вертолётом санавиации доставили в краевую столицу, — пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения

30 числа пострадавшего доставили в ПККБ. Ему сделали компьютерную томографию головы, груди, живота и таза и выявили тяжёлую травму груди, перелом таза, ушибы лёгких, почек, головного мозга, большую забрюшинную гематому.

— Вечером 30 марта мальчика прооперировали травматологи — ему установили аппарат наружной фиксации костей таза, — рассказал 59.ru главврач Анатолий Касатов. — Первого апреля ему поставили трахеостому (Прим.ред. — искусственное дыхательное горло) и установили дополнительные дренажи в брюшную полость (Прим.ред — они нужны для выведения жидкого содержимого из брюшной полости).

Сейчас подросток в тяжёлом состоянии, но имеется положительная динамика. Мальчик находится на искусственной вентиляции лёгких через трахеостому, он в сознании, но медикаментозно седирован. Это состояние неглубокого медикаментозного сна: пострадавший понимает обращённую к нему речь и может отвечать «да» или «нет» кивком головы.

— Он гемодинамически стабилен, кровопотеря восполнена, лечение продолжается, — рассказал 59.ru Анатолий Касатов. — Надеемся на полное восстановление, но период лечения и реабилитации будет длительным и непростым.