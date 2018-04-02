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Автомобиль с детьми провалился на улице Ильинской
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Автомобиль с детьми провалился на улице Ильинской 

nn.ru 38 минут назад
Фото: nn.ru
Провал произошел около дома № 49 на Ильинской. Ранее мы рассказывали, что здесь в 2016 году по-новой заасфальтировали дорожное полотно и тротуары.
— Некоторое время назад парковался автомобиль на Ильинке, — сообщил корреспонденту NN.RU очевидец происшествия. — Яма, видимо, не очень глубокая, по машина ушла туда передними колесами.
На видео, присланном очевидцем видно, что у машины стоят двое детей, бегает женщина.
— Плохо, что в салоне были дети, — рассказал нижегородец. — наверняка испугались сильно.
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