Автомобиль с детьми провалился на улице Ильинской

Провал произошел около дома № 49 на Ильинской. Ранее мы рассказывали, что здесь в 2016 году по-новой заасфальтировали дорожное полотно и тротуары.

— Некоторое время назад парковался автомобиль на Ильинке, — сообщил корреспонденту NN.RU очевидец происшествия. — Яма, видимо, не очень глубокая, по машина ушла туда передними колесами.

На видео, присланном очевидцем видно, что у машины стоят двое детей, бегает женщина.

— Плохо, что в салоне были дети, — рассказал нижегородец. — наверняка испугались сильно.