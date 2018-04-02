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Автомобиль в счёт долга
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Автомобиль в счёт долга 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса in-drive.ru  Во Владимире судебные приставы арестовали автомобиль в счёт долга. Не в первый раз в областном центре транспортное средство становится предметом «расплаты».
Как сообщается на официальном сайте региональных судебных приставов, в Октябрьском районном отделе Владимира в работе находилось исполнительное производство, выданное судом. Судья обязал арестовать автомобиль неплательщика, которого называют гражданин Н. Он задолжал своей экс-супруге более 300 тысяч рублей.
Суд постановил — приставы устремились исполнять. Надзорные органы навестили должника, который неоднократно получал уведомления о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Но, видимо, не счёл нужным должным образом отреагировать.
В результате, судебные приставы наложили арест на автомобиль должника. Теперь транспортное средство передадут на реализацию. Вырученные деньги пойдут на погашение долга.
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