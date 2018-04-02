Автомобиль в счёт долга

Фото с ресурса in-drive.ru Во Владимире судебные приставы арестовали автомобиль в счёт долга. Не в первый раз в областном центре транспортное средство становится предметом «расплаты».

Как сообщается на официальном сайте региональных судебных приставов, в Октябрьском районном отделе Владимира в работе находилось исполнительное производство, выданное судом. Судья обязал арестовать автомобиль неплательщика, которого называют гражданин Н. Он задолжал своей экс-супруге более 300 тысяч рублей.

Суд постановил — приставы устремились исполнять. Надзорные органы навестили должника, который неоднократно получал уведомления о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Но, видимо, не счёл нужным должным образом отреагировать.

В результате, судебные приставы наложили арест на автомобиль должника. Теперь транспортное средство передадут на реализацию. Вырученные деньги пойдут на погашение долга.