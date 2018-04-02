В дорожно-транспортном происшествии на Георгиевском проспекте пострадала женщина

29 марта в 20:25 на Георгиевском проспекте, напротив корпуса 2045 Зеленограда произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода.

Прибыв на место происшествия, инспекторы ОР ДПС ГИБДД выяснили, что неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, следуя по Георгиевскому проспекту в направлении улицы Летчицы Тарасовой, совершил наезд на пешехода — 57-летнюю жительницу Зеленограда. Женщина переходила проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода слева на право по ходу движения автомобиля.

В нарушение пункта 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации, неизвестный водитель покинул место происшествия.

Нарядом скорой медицинской помощи пострадавшая с различными травмами и ушибами была доставлена в столичную городскую больницу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками автоинспекции автомобиль и личность предполагаемого водителя была установлена. Им оказался 78-летний местный житель.

В настоящее время по факту ДТП ведется расследование.

Уважаемые водители! В соответствии с пунктами 2.5, 2.6 ПДД РФ: «При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию…».