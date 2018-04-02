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КС проверит нормы УК, позволяющие признавать водителя пьяным без медосвидетельствования
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КС проверит нормы УК, позволяющие признавать водителя пьяным без медосвидетельствования 

Legal.Report 1 час назад
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению дело о проверке положений Уголовного кодекса РФ о привлечении к ответственности пьяных водителей, скрывшихся с места ДТП.
Поводом для рассмотрения конституционности п. 2 примечания к ст. 264 УК РФ стало уголовное дело водителя Журавлева из Ивановской области. Он был признан виновным в совершении ДТП — водитель не справился с управлением автомобилем и допустил аварию, в которой погибли двое из пяти его пассажиров. С места ДТП виновник сбежал и почти год скрывался, после чего сам пришел в полицию.
В суде водитель пояснил, что разрешенной скорости не превышал и за рулем был трезв. Однако эти утверждения противоречили показаниям свидетелей и потерпевших, видеозаписям из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания, чекам с указаниями употребленных спиртных напитков и другим уликам, отягощавшим вину Журавлева.
Районный суд приговорил водителя к 8 годам лишения свободы. Однако защита Журавлева обжаловала это решение, указав на неправомерное признание Журавлева в управлении автомобилем в нетрезвом виде, поскольку после ДТП медосвидетельствование водителя не проводилось. Верховный суд РФ признал эти доводы заслуживающими внимания и достаточными для рассмотрения судом кассационной инстанции. Президиум же Ивановского областного суда, рассматривая кассационную жалобу, пришел к выводу о неопределенности оспариваемых положений УК РФ, приостановил производство по данному делу и обратился в Конституционный суд РФ.
Заявитель полагает, что оспариваемые законоположения препятствуют привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в состоянии опья­нения и скрывшихся с места ДТП до прибытия сотрудника полиции с целью избежать обязательного медосвидетельствования. Это ставит их в неравное положение по сравнению с иными лицами, виновность которых в совершении любого другого уголовно наказуемого деяния в состоянии опьянения устанавливается на основе иных доказательств.
Дело будет рассмотрено Конституционным судом РФ в открытом заседании 5 апреля.
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