Развод Ладожского моста почти на час остановит движение на «Коле»

10 апреля из-за разводки Ладожского моста на 45 минут будет остановлено движение по федеральной трассе «Кола» на территории Ленобласти.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на автодороге Р-21 «Кола» (Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) 10 апреля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение.

Причиной тому стала технологическая разводка моста через Неву, которая будет производиться с 15:00 до 15:45 на км 40 162 трассы «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти.