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Развод Ладожского моста почти на час остановит движение на «Коле»
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Развод Ладожского моста почти на час остановит движение на «Коле» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
10 апреля из-за разводки Ладожского моста на 45 минут будет остановлено движение по федеральной трассе «Кола» на территории Ленобласти.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на автодороге Р-21 «Кола» (Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) 10 апреля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение.
Причиной тому стала технологическая разводка моста через Неву, которая будет производиться с 15:00 до 15:45 на км 40 162 трассы «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти.
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