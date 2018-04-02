Пензенский водитель на «КамАЗе» чудом не раздавил двух молодых людей под Тамбовом

Водитель грузовика «КамАЗ» из Пензенской области стал участником жуткого ДТП. Он едва не подмял под себя легковой автомобиль ВАЗ-21099.

По информации издания LifeTambov.ru, ссылающегося на региональное управление ГИБДД , в выходной на 53 километре автодороги «Тамбов-Пенза» столкнулись два автомобиля, один из которых — грузовик. По большой случайности человеческих жертв удалось избежать. 55-летний житель Пензенской области, управлявший «КамАЗом» не успел вовремя сбросить скорость, в последний момент увидев выезжающую со второстепенной дороги легковушку.

Как сообщают свидетели этого ДТП, на полном ходу грузовик смял ВАЗ , едва не превратив в сплошную груду искореженного металла. Водитель «Лады» и его 22-летняя пассажирка были срочно госпитализированы.

Кадры этого страшного ДТП, выложенные в группе «Подслушано Автомобилистов Тамбов», свидетельствуют о том, что водителю и пассажиру ВАЗ-21099 повезло остаться живыми.