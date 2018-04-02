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Пензенский водитель на «КамАЗе» чудом не раздавил двух молодых людей под Тамбовом
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Пензенский водитель на «КамАЗе» чудом не раздавил двух молодых людей под Тамбовом 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Водитель грузовика «КамАЗ» из Пензенской области стал участником жуткого ДТП. Он едва не подмял под себя легковой автомобиль ВАЗ-21099.
По информации издания LifeTambov.ru, ссылающегося на региональное управление ГИБДД, в выходной на 53 километре автодороги «Тамбов-Пенза» столкнулись два автомобиля, один из которых — грузовик. По большой случайности человеческих жертв удалось избежать. 55-летний житель Пензенской области, управлявший «КамАЗом» не успел вовремя сбросить скорость, в последний момент увидев выезжающую со второстепенной дороги легковушку.
Как сообщают свидетели этого ДТП, на полном ходу грузовик смял ВАЗ, едва не превратив в сплошную груду искореженного металла. Водитель «Лады» и его 22-летняя пассажирка были срочно госпитализированы.
Кадры этого страшного ДТП, выложенные в группе «Подслушано Автомобилистов Тамбов», свидетельствуют о том, что водителю и пассажиру ВАЗ-21099 повезло остаться живыми.
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