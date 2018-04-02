Два пешехода сбиты неустановленными автомобилями 1 апреля в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Так, в 1 апреля в 16:35 произошло ДТП на втором километре подъезд к деревне Шерстнево от автодороги Бор — Валки — Макарьево в Борском районе. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который шел по обочине. В результате ДТП пострадал мужчина 1972 г.р. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В 19:10 произошло ДТП на улице Ленина в Павлове. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал мужчина 1984 г.р. С ушибами он самостоятельно обратился в больницу. В госпитализации пострадавший не нуждался.