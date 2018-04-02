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Два пешехода сбиты неустановленными автомобилями 1 апреля в Нижегородской области
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Два пешехода сбиты неустановленными автомобилями 1 апреля в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Так, в 1 апреля в 16:35 произошло ДТП на втором километре подъезд к деревне Шерстнево от автодороги Бор — Валки — Макарьево в Борском районе. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который шел по обочине. В результате ДТП пострадал мужчина 1972 г.р. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
В 19:10 произошло ДТП на улице Ленина в Павлове. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал мужчина 1984 г.р. С ушибами он самостоятельно обратился в больницу. В госпитализации пострадавший не нуждался.
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