При ДТП в Боливии погибли 12 человек

Лима, 2 апреля / Синьхуа / — В воскресенье в провинции Потоси на юге Боливии микроавтобус вышел из-под управления и врезался в гору, в результате погибли 12 человек, еще по меньшей мере двое получили ранения.

Местная полиция сообщила, что во время движения под уклон микроавтобус врезался в гору, в результате автомобиль был полностью разрушен, водитель погиб на месте. Двое пострадавших были доставлены в больницу.

По предварительным данным, к ДТП привело вождение в усталом состоянии, водитель заснул и потерял управление. Расследование продолжается. —0—