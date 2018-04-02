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При ДТП в Боливии погибли 12 человек
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При ДТП в Боливии погибли 12 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лима, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в провинции Потоси на юге Боливии микроавтобус вышел из-под управления и врезался в гору, в результате погибли 12 человек, еще по меньшей мере двое получили ранения.
Местная полиция сообщила, что во время движения под уклон микроавтобус врезался в гору, в результате автомобиль был полностью разрушен, водитель погиб на месте. Двое пострадавших были доставлены в больницу.
По предварительным данным, к ДТП привело вождение в усталом состоянии, водитель заснул и потерял управление. Расследование продолжается. —0—
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