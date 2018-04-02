Mitsubishi втрое увеличила продажи в России в марте 

Mitsubishi Motors реализовала на российском рынке в марте 2018 года 5,227 тыс. новых легковых автомобилей, что в 3 раза превышает показатель марта 2017 года и является лучшим результатом по объемам продаж с января 2015 года, сообщила компания.
Лидерами продаж в модельном ряду Mitsubishi стали Outlander — в марте 2018 года всего было продано 2,76 тыс. автомобилей, Pajero Sport (1,225 тыс. автомобилей) и L200 (778 штук).
«В марте 2018 года мы вышли на рекордные результаты после непростого периода, что позволило перевыполнить план не только по календарному, но и по финансовому году. (…) Это отличные результаты, которые позволят нам продолжить возвращение марки Mitsubishi Motors в России на лидерские позиции», — сказал президент и главный исполнительный директор российского офиса Mitsubishi Motors Наоя Накамура.